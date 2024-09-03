У поліції Запорізької області уточнюють, що 2 вересня о 23:02 окупанти вдарили ракетою невстановленого типу по готелю, в якому перебували люди.

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Удар по Запоріжжю: жертви та постраждалі

Під час атаки та потужного вибуху загинула 38-річна жінка та її 8-річний син. Згодом з-під завалів деблокували її 43-річного чоловіка та 12-річну доньку.

Обидва (чоловік та його донька – 24 Канал) перебувають у тяжкому стані, їх госпіталізували,

– пишуть правоохоронці.

Водночас Національна поліція Запорізької області додає, що на місце події оперативно виїхала слідчо-оперативна група, парамедики поліції, сапери, рятувальники та інші профільні служби міста.

Зверніть увагу! Поліція фіксує наслідки атаки, що є черговим воєнним злочином росіян, за який, немає сумніву, вони відповідатимуть перед міжнародним трибуналом.