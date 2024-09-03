Про це повідомив голова Запорізької ОВА. Іван Федоров додав, що серед поранених також є діти.

Дивіться також У Запоріжжі чули вибух

Росія цинічно обстріляла Запоріжжя

Окупанти вдарили по Запоріжжю пізно ввечері 2 вересня. Так, близько о 23:00 пролунав потужний вибух.

На жаль, внаслідок атаки загинуло 2 людини. Серед жертв – 8 річний хлопчик. Окрім того, ще двоє людей отримали поранення. Серед постраждалих також є дитина – дівчинка 12 років, яка зараз у реанімації.

Внаслідок ворожого удару частково зруйновано будівлю. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхові будинки розташовані поруч.