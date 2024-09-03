Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА. Иван Федоров добавил, что среди раненых также есть дети.

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Оккупанты ударили по Запорожью поздно вечером 2 сентября. Так, около 23:00 прогремел мощный взрыв.

К сожалению, в результате атаки погибли 2 человека. Среди жертв – 8 летний мальчик. Кроме того, еще два человека получили ранения. Среди пострадавших также есть ребенок – девочка 12 лет, которая сейчас в реанимации.

В результате вражеского удара частично разрушено здание. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажные дома, которые расположены рядом.