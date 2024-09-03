Взрывы в Николаеве около трех ночи подтвердил городской голова Александр Сенкевич. Он отметил, что подробности относительно взрывов сообщит позже.

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На Николаевщине зафиксировали скоростную цель

Перед тем, как в Николаеве прогремели взрывы, в Воздушных Силах ВСУ сообщили о скоростной цели в направлении Николаевской области. Вероятно, говорится о баллистике.

Мониторинговые каналы информируют, что россияне могли атаковать с помощью ЗРК С-400 с временно оккупированного Крыма.

Отметим, что вечером 2 сентября российские военные запустили несколько групп "Шахедов" по Украине. Оккупанты атаковали ударными дронами с нескольких направлений.

В частности, движение "Шахедов" было зафиксировано с Севера и Юга. Во время атаки дронов-камикадзе звуки взрывов было слышно в Харькове и Чернигове. В обоих городах прогремела серия взрывов.

В Чернигове из-за падения обломков зафиксировано возгорание нежилых, непромышленных зданий на окраинах города.