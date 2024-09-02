Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Куда движутся вражеские ударные БпЛА

23:35, 2 сентября Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.

23:01, 2 сентября Очередная группа вражеских БПЛА на Сумщине движется в направлении Черниговщины.

22:48, 2 сентября В направлении Черниговской области группы ударных БПЛА с Сумщины.