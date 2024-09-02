Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Куда движутся вражеские ударные БпЛА
23:35, 2 сентября
Харьковская область – угроза применения ударных БПЛА.
23:01, 2 сентября
Очередная группа вражеских БПЛА на Сумщине движется в направлении Черниговщины.
22:48, 2 сентября
В направлении Черниговской области группы ударных БПЛА с Сумщины.
22:38, 2 сентября
Группа "Шахедов" наблюдается в Сумской области, движутся в западном направлении.