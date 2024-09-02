Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. Заметим, что на момент взрыва в регионе раздавалась воздушная тревога.
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Взрыв в Запорожье
Отметим, в Запорожской области в 22:58 начала раздаваться воздушная тревога.
Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.
Через минуту глава местной ОВА предупредил, что существует угроза ударов баллистическими ракетами по Запорожской области и другим областям Украины, где объявлена воздушная тревога.
Уже через несколько минут Иван Федоров сообщил, что в Запорожье громко. Так, там прогремел взрыв. Собственно, о том, что в городе слышен звук взрыва Федоров проинформировал в 23:03.
Взрыв в Запорожье,
– говорится в сообщении.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.