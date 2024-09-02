Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Зауважимо, що на момент вибуху в регіоні лунала повітряна тривога.

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Вибух у Запоріжжі

Зазначимо, у Запорізькій області о 22:58 почала лунати повітряна тривога.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Через хвилину очільник місцевої ОВА попередив, що існує загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Вже через кілька хвилин Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі гучно. Так, там прогримів вибух. Власне, про те, що в місті чути звук вибуху Федоров проінформував о 23:03.

Вибух у Запоріжжі,

– ідеться в повідомленні.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.