Повітряна тривога поширилась вже в декількох регіонах. 24 Канал закликає жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди рухаються ворожі ударні БпЛА

23:35, 2 вересня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.

23:01, 2 вересня Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Чернігівщини.

22:48, 2 вересня В напрямку Чернігівської області групи ударних БпЛА з Сумщини.