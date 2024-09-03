Об этом сообщает корреспондент Суспильного. Отметим, что в регионе уже более 2 часов продолжается воздушная тревога.

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Взрыв в Чернигове

Поздно вечером 2 сентября в 22:46 начала раздаваться воздушная тревога в Черниговской области.

После полуночи, в 00:17, в Воздушных силах предупредили об ударном беспилотнике в районе Чернигова.

Чернигов – в районе города вражеский БпЛА,

– говорится в сообщении.

Уже в половине первого ночи в Чернигове слышен звук взрыва. Вскоре, а именно через 6 минут, в городе слышали еще один звук взрыва.

В Чернигове работает ПВО,

– написали в Общественном в 0:37.

Об этом там сообщили со ссылкой на информацию он начальника Черниговской МВА Дмитрия Брижинского. Также он проинформировал, что в центральной части Чернигова попаданий в здания и падения обломков не зафиксировано.

По его информации, в районах улиц Шевченко, Казацкой и проспекта Левка Лукьяненко попаданий и падений обломков не обнаружено.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.