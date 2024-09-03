Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Зазначимо, що в регіоні вже понад 2 години триває повітряна тривога.

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Вибух у Чернігові

Пізно ввечері 2 вересня о 22:46 почала лунати повітряна тривога в Чернігівській області.

Після опівночі, о 00:17, в Повітряних силах попередили про ударний безпілотник в районі Чернігова.

Чернігів – в районі міста ворожий БпЛА,

– ідеться в повідомленні.

Вже о пів на першу ночі у Чернігові чутно звук вибуху. Невдовзі, а саме через 6 хвилин, у місті чули ще один звук вибуху.

У Чернігові працює ППО,

– написали у Суспільному о 0:37.

Про це там повідомили з посиланням на інформацію він начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського. Також він проінформував, що у центральній частині Чернігова влучань у будівлі та падіння уламків не зафіксовано.

За його інформацією, в районах вулиць Шевченка, Козацької та проспекту Левка Лук'яненка влучань та падінь уламків не виявлено.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.