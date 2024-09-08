Об этом 24 Каналу рассказал американский политик, член Республиканской партии Борис Пинкус, добавив, что такого решения стоит ожидать в ближайшее время. В США давно должны были его принять.

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Когда Украина получит вооружение

"Есть хорошие новости о том, что вскоре в Украине будет применено новое американское оружие. Уже есть разрешение на его использование. Конечно, с оговорками, что недалеко от границы с Украиной, но на территории России", – рассказал Борис Пинкус.

Есть надежда, что Украина максимально использует все возможности этого оружия. Ведь мы видим, что Россия без всяких ограничений может бить по мирным городам. К тому же украинские войска доказали, что способны поражать цели даже в Москве и в любых других регионах страны-агрессора.

Теперь американцы дают разрешение на использование новых видов вооружения. Это также в интересах США, ведь страна может испытывать свои средства в полевых условиях. Лишь нужно достаточное количество, чтобы заставить россиян волноваться.

Россия не подготовлена к ведению таких длительных боевых действий на чужой территории. Вооруженные Силы это доказали. Поэтому в ближайшие дни, я очень верю, что мы услышим хорошие новости,

– подчеркнул член Республиканской партии.