Ведущая Ирина Узлова рассказала 24 Каналу, что на улице Коновальца уже удалось потушить пожар, однако многие дома пока не пригодны для проживания. Въезд на улицу пока перекрыт.

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Последствия и кадры из исторического центра Львова

Россия осуществила комбинированную атаку на город. Страна-агрессор применила дроны-камикадзе "Шахед", крылатые ракеты и ракеты "Кинжал".

По словам ведущей, одна из локаций, которая подверглась разрушениям во Львове – улица Коновальца. Россия нанесла значительные разрушения исторической застройке города.

Жилые дома пылали, уже сейчас удалось потушить и ликвидировать последствия возгорания.

На четвертом этаже одного из домов уничтожена крыша, а от квартир практически ничего не осталось,

– рассказала Узлова.

В результате удара повреждено около полусотни домов. Поскольку они являются объектами исторического наследия, процесс документирования военного преступления будет затруднен.

Уже сейчас обеспечиваются отселения по меньшей мере из шести домов, в которых пока условий для проживания нет.

Кадры из исторического центра Львова / Фото Ирина Узлова, 24 Канал

Спасатели продолжают разбирать завалы. Только на этой улице находится примерно 30 представителей аварийных служб. Для ликвидации последствий привлечено большое количество бригад.

Въезд на улицы Коновальца и Михновских перекрыт, у людей проверяют документы, а многих жителей пока не допускают в дома.

В результате кровавого российского акта пострадало 38 человек, погибло – 7, из которых трое детей.

Среди погибших девушки 9 и 14 лет. Вот против кого воюет военный преступник Владимир Путин, не все дети сегодня пойдут в школу. Кроме этого, в этом районе несколько школ сегодня не будет работать,

– отметила ведущая.