Ведуча Ірина Узлова розповіла 24 Каналу, що на вулиці Коновальця вже вдалось загасити пожежу, однак багато будинків поки не придатні для проживання. В'їзд до вулиці поки перекритий.

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Наслідки та кадри з історичного центру Львова

Росія здійснила комбіновану атаку на місто. Країна-агресорка застосувала дрони-камікадзе "Шахед", крилаті ракети та ракети "Кинджал".

За словами ведучою, одна з локацій, яка зазнала руйнувань у Львові – вулиця Коновальця. Росія завдала значних руйнувань історичній забудові міста.

Житлові будинки палали, вже зараз вдалось загасити та ліквідувати наслідки загоряння.

На четвертому поверсі одного з будинків знищений дах, а від квартир практично нічого не залишилось,

– розповіла Узлова.

Внаслідок удару пошкоджено близько півсотні будинків. Оскільки вони є об'єктами історичної спадщини, процес документування воєнного злочину буде ускладнено.

Вже зараз забезпечуються відселення щонайменше з шести будинків, в яких наразі умов для проживання немає.

Кадри з історичного центра Львова / Фото Ірина Узлова, 24 Канал

Рятувальники продовжують розбирати завали. Лише на цій вулиці перебуває приблизно 30 представників аварійних служб. Для ліквідації наслідків залучена велика кількість бригад.

В'їзд до вулиць Коновальця та Міхновських перекритий, у людей перевіряють документи, а багатьох мешканців поки що не допускають до будинків.

Внаслідок кривавого російського акту постраждало 38 людей, загинуло – 7, з яких троє дітей.

Серед загиблих дівчата 9 та 14 років. От проти кого воює воєнний злочинець Владімір Путін, не всі діти сьогодні підуть до школи. Крім цього, в цьому районі кілька шкіл сьогодні не працюватиме,

– зазначила ведуча.