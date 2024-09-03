Об этом пишут местные телеграм-каналы. Официально российские власти пока не комментировали, что произошло в Твери, передает 24 Канал.

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Россияне заявили об атаке на аэродром

В ночь со 2 на 3 сентября в российском городе Тверь раздавались мощные взрывы. Местные телеграм-каналы сообщали, что город атакуют дроны, но силы "пе-ве-о" пытаются их сбить.

Как пишут в сети, дроны якобы атаковали военный аэродром "Мигалово". В местных телеграм-каналах активно обсуждали, как российские военные пытались сбить беспилотники то ли из пулеметов, то ли из автоматов.

В сети также опубликовали немало видео, на которых зафиксировали попытки россиян сбить БПЛА. Однако на опубликованных в сети кадрах не видно момента сбивания беспилотников.

Как оккупанты пытались сбить дрон: смотрите видео

В сети добавляют, что сбивать беспилотники пытались в Пролетарском районе Твери. В частности, пытались приземлить дрон и вблизи Мигаловской воинской части.

В Твери дроны пытались сбить из пулеметов: смотрите видео

Россияне показывают работу "пе-ве-о": смотрите видео

Известно, что "Мигалово", который пытались атаковать беспилотники, – аэродром совместного базирования на окраине города Твери, вблизи микрорайона Мигалово. Согласно информации из открытых источников, по состоянию на 2014 год на аэродроме дислоцировалась 12-я военнотранспортная авиационная Мгинская краснознаменная дивизия, а также ОАО "Государственная авиакомпания".

В "Мигалово" также базируется единственная в России авиационная эскадрилья самолетов Ан-22. Аэродром активно используется, иногда при учебно-тренировочных полетах выполняется в день до 50 заходов самолетов на посадку. Многие самолеты заходят на посадку над центром Твери.