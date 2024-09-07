Соединенные Штаты пытаются убедить Украину якобы не имеют достаточного количества ракет ATACMS. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что на самом деле страна обладает десятками тысяч таких средств.

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Насколько эффективны ATACMS

Аргументация Соединенных Штатов довольно слабая. Все их объяснения, что якобы ракеты не достанут до российских самолетов являются отговорками. Они нужны, чтобы никто не подумал, что американцы запрещают использовать их оружие, из-за того, что боятся России.

В первую очередь скажу, что американцы ищут поводы, чтобы прямо не отказать Украине, но убедить якобы есть объективные причины не предоставлять оружие,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Остин сказал, что у США не такое большое количество ATACMS, поэтому их лучше использовать вместе с другими средствами, но для обороны. Удары по глубоким тылам враг Соединенные Штаты далее рассматривают как проявление эскалации.

Генерал армии заметил, что тактическую авиацию не могут переместить дальше чем на 300 километров. Ведь в таком случае самолетам с КАБами придется далеко нести боеприпас. Это не выгодно и очень сложно. Поэтому на такое расстояние ATACMS легко достанет.

К тому же ракеты могут уничтожать пусковые установки С-300, С-400, из которых Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру, мирные города. Даже если ATACMS не достанет до самолетов, то может уничтожить другие огневые средства противника,

– подчеркнул генерал армии.

Украина действительно создает собственное дальнобойное оружие, но это не значит, что нам больше не нужно разрешение на дальнобойные удары. Все вооружение должно работать в комплексе.