Сполучені Штати намагаються переконати Україну нібито не мають достатньої кількості ракет ATACMS. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що насправді країна володіє десятками тисяч таких засобів.

До теми "Є не тільки аеродроми": політолог розкритикував позицію Заходу щодо ударів по Росії

Наскільки ефективні ATACMS

Аргументація Сполучених Штатів доволі слабка. Всі їхні пояснення, що нібито ракети не дістануть до російських літаків є відмовками. Вони потрібні, щоб ніхто не подумав, що американці забороняють використовувати їхню зброю, через те, що бояться Росії.

Найперше скажу, що американці шукають приводи, щоб прямо не відмовити Україні, але переконати нібито є об'єктивні причини не надавати зброю,

– підкреслив Микола Маломуж.

Остін сказав, що у США не така велика кількість ATACMS, тому їх краще використовувати разом з іншими засобами, але для оборони. Удари по глибоких тилах ворог Сполучені Штати далі розглядають як прояв ескалації.

Генерал армії зауважив, що тактичну авіацію не можуть перемістити далі ніж на 300 кілометрів. Адже в такому випадку літакам з КАБами доведеться далеко нести боєприпас. Це не вигідно й дуже складно. Тому на таку відстань ATACMS легко дістане.

До того ж ракети можуть знищувати пускові установки С-300, С-400, з яких Росія обстрілює цивільну інфраструктуру, мирні міста. Навіть якщо ATACMS не дістане до літаків, то може знищити інші вогневі засоби противника,

– наголосив генерал армії.

Україна справді створює власну далекобійну зброю, але це не означає, що нам більше не потрібен дозвіл на далекобійні удари. Все озброєння має працювати в комплексі.