Політолог Тарас Загородній в етері 24 Каналу пояснення США назвав цинічною поведінкою русофільського лобі у Білому домі, яке намагається врятувати російського диктатора.

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На горі українців роблять бізнес

Політолог озвучив, що деякі особи в США знахабніли, на кістках українців роблять бізнес і розповідають одночасно з цим дурню про буцімто демократію й цінності.

Нам говорили про підтримку, а по факту там хочуть рятувати Путіна й Росію, але Україна повинна сказати, що так не буде. Коли Умєров полетів у США і паралельно була атака на Москву, це був натяк нашим партнерам: або нам швидко дадуть гроші й ракети, ми повертаємо кордони до 1991 року, буде вступ в НАТО і списання боргів, або ж Україна влаштує проблеми внаслідок ударів по компресорах нафтопроводів в Росії,

– озвучив Загородній.

Тоді, зі слів політолога, почнуться серйозні проблеми по всьому світу. Він наголосив, що дрони мають прилетіти в російські підстанції, які живлять нафтопровід, по якому американські компанії отримують нафту. Як тільки почнуться проблеми в компаніях США, тоді, на думку Загороднього, вони почнуть вирішувати їх в Білому домі.

"Після того, як СБУ почали "виносити" російські НПЗ, почалися заяви з Вашингтону, що нафтопереробні заводи – це цивільна інфраструктура. Але ми отримали результат від цього, тому треба менше слухати когось. Є не тільки аеродроми, варто довбати по "Тольяттіазоту", щоб у світі підскочили ціни на добрива, лупити по нафтопроводах, або по терміналах у Новоросійську", – вважає Загородній.

До відома! У Міністерстві оборони США заявили, що обмеження на використання Україною американської зброї для далекобійних ударів по цілях в Росії зумовлене низкою факторів. Серед таких: обмежена кількість ракет ATACMS; розташування більшості російської авіації, з якої запускають бомби й ракети, поза радіусом досяжності ATACMS.