Під час брифінгу журналісти запитали представницю Міноборони США Сабріну Сінгх про те, чи є можливість зняття "табу" на далекобійні удари по цілях у Росії. На що вона повторила слова представника Білого дому про те, що російська авіація розташована на значній відстані.

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Чому США вагаються із дозволом на удари по території Росії

За оцінками нашої розвідки, 90% російських літаків, які запускають плануючі бомби та ракети по Україні, знаходяться на аеродромах, розташованих за 300 км від території, контрольованої Україною,

– зазначила Сінгх.

Вона додала, що вони розташовані поза радіусом досяжності ATACMS, тому проблема із КАБами нікуди не зникла б.

"І навіть якби Україна використовувала ATACMS проти дуже невеликого відсотка аеродромів, які залишаються в зоні дії, ми бачили, як російські військові відсунули ці аеродроми далі", – підкреслила представниця Пентагону.

На уточнююче питання журналістів про те, яка ж тоді причина обмежень для України на далекобійні удари по Росії американською зброєю, чи то через обмежену кількість ракет ATACMS, чи через страх ескалації, Сінгх відповіла, що "усього потроху".

Існує обмежена кількість ATACMS. Це не так – немає великої кількості таких можливостей великого радіуса дії. І, звичайно, одна річ, яку ми завжди оцінюємо, – це ескалація, і це те, про що ми дуже чітко говорили з самого початку. Отже, це трохи всіх тих речей, пов'язаних разом,

– заявила Сінгх.

Представниця Пентагону також зазначила, що ЗСУ "дуже успішно використовували ці ATACMS, щоб повернути свої території на півдні та сході".

"І ми віримо, що вони мають можливості та здатні об'єднати їх на полі бою. Ви знаєте, у них справді серйозний виклик на Сході, і ми продовжуємо з ними працювати над тим, щоб спрямувати частину вогневої потужності, яку вони мають, у цьому напрямку", – наголосила вона.