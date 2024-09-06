Во время брифинга журналисты спросили представительницу Минобороны США Сабрину Сингх о том, есть ли возможность снятия "табу" на дальнобойные удары по целям в России. На что она повторила слова представителя Белого дома о том, что российская авиация расположена на значительном расстоянии.

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Почему США колеблются с разрешением на удары по территории России

По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, которые запускают планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах, расположенных в 300 км от территории, контролируемой Украиной,

– отметила Сингх.

Она добавила, что они расположены вне радиуса досягаемости ATACMS, поэтому проблема с КАБами никуда не исчезла бы.

"И даже если бы Украина использовала ATACMS против очень небольшого процента аэродромов, которые остаются в зоне действия, мы видели, как российские военные отодвинули эти аэродромы дальше", – подчеркнула представительница Пентагона.

На уточняющий вопрос журналистов о том, какая же тогда причина ограничений для Украины на дальнобойные удары по России американским оружием, то ли из-за ограниченного количества ракет ATACMS, или из-за страха эскалации, Сингх ответила, что "всего понемногу".

Существует ограниченное количество ATACMS. Это не так – нет большого количества таких возможностей большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем, – это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала. Так что, это немного всех тех вещей, связанных вместе,

– заявила Сингх.

Представительница Пентагона также отметила, что ВСУ "очень успешно использовали эти ATACMS, чтобы вернуть свои территории на юге и востоке".

"И мы верим, что они имеют возможности и способны объединить их на поле боя. Вы знаете, у них действительно серьезный вызов на Востоке, и мы продолжаем с ними работать над тем, чтобы направить часть огневой мощи, которую они имеют, в этом направлении", – подчеркнула она.