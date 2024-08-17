Так, Президент України Володимир Зеленський показав українські розробки зброї, які додають сили нашій державі та знищують російський потенціал.
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Зеленський продемонстрував українські розробки зброї
Президент Зеленський показав українські розробки зброї, які успішно знищують потенціал країни-агресорки.
- На морі: "Нептун", Sea Baby, MAGURA V5.
- На землі: "Богдана", "Стугна", "Корсар".
- У повітрі: "Бобер", "Морок", "Лютий".
Наші українські розробки, які очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал,
– ідеться в повідомленні президента.
У ролику зазначається, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу вже інші та значно вищі. Також згадуються результативні удари по російських НПЗ і аеродромах.
"Українці та українки довели, що ми самі можемо розробляти, виробляти та розвивати зброю", – ідеться у відео.
Українська зброя, що нищить потенціал Росії: дивіться відео