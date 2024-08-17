Так, Президент України Володимир Зеленський показав українські розробки зброї, які додають сили нашій державі та знищують російський потенціал.

Дивіться також Вполювали ще одного "Тунця" у Криму: що відомо про українські морські дрони Magura V5

Зеленський продемонстрував українські розробки зброї

Президент Зеленський показав українські розробки зброї, які успішно знищують потенціал країни-агресорки.

На морі: "Нептун", Sea Baby, MAGURA V5.

На землі: "Богдана", "Стугна", "Корсар".

У повітрі: "Бобер", "Морок", "Лютий".

Наші українські розробки, які очищують Чорне море, додають сили нашій державі та знищують російський потенціал,

– ідеться в повідомленні президента.

У ролику зазначається, що спроможності українського оборонно-промислового комплексу вже інші та значно вищі. Також згадуються результативні удари по російських НПЗ і аеродромах.

"Українці та українки довели, що ми самі можемо розробляти, виробляти та розвивати зброю", – ідеться у відео.

Українська зброя, що нищить потенціал Росії: дивіться відео