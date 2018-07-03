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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

СМИ узнали о тактике Трампа на переговорах с Путиным: детали

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / 24 канал

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с глазу на глаз с президентом Владимиром Путиным.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что перед переговорами в расширенном формате, Трамп и Путин встретятся без посторонних. Кроме них на встрече будут присутствовать только переводчики.

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Похожую тактикуТрамп применял и в ходе переговоров с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Напомним, 16 июля состоится встреча Путина и Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Теги: Новости США Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 Канал
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