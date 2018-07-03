СМИ узнали о тактике Трампа на переговорах с Путиным: детали
Президент США Дональд Трамп намерен поговорить с глазу на глаз с президентом Владимиром Путиным.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что перед переговорами в расширенном формате, Трамп и Путин встретятся без посторонних. Кроме них на встрече будут присутствовать только переводчики.
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Похожую тактикуТрамп применял и в ходе переговоров с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.
Напомним, 16 июля состоится встреча Путина и Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.
Источник: 24 Канал
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