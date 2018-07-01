Советник Белого дома рассказал, что Трамп випитуватиме у Путина
Президент США Дональд Трамп спрашивать Владимира Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года.
Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает "Голос Америки".
Также Болтон рассказал, что во время недавней встречи с Путиным он говорил с ним о российском вмешательстве в выборы в 2016 году и деятельность россиян, направленную на промежуточные выборы в Конгресс следующего ноября.
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По словам советника Белого дома, Путин открестился от обвинений.
Это нас беспокоит. Именно поэтому президент Трамп будет говорить с Путиным об этом снова. Именно Владимир Путин принимает решение, потому как думаю, наш лидер должен с ним поговорить,
– добавил он.
Напомним, 16 июля состоится встреча Путина и Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.