Советник Белого дома рассказал, что Трамп випитуватиме у Путина

Президент США Дональд Трамп спрашивать Владимира Путина о его отрицание того, что Россия вмешалась в американские выборы 2016 года.

Об этом рассказал советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает "Голос Америки".

Также Болтон рассказал, что во время недавней встречи с Путиным он говорил с ним о российском вмешательстве в выборы в 2016 году и деятельность россиян, направленную на промежуточные выборы в Конгресс следующего ноября.

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По словам советника Белого дома, Путин открестился от обвинений.

Это нас беспокоит. Именно поэтому президент Трамп будет говорить с Путиным об этом снова. Именно Владимир Путин принимает решение, потому как думаю, наш лидер должен с ним поговорить,

– добавил он.

Напомним, 16 июля состоится встреча Путина и Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.