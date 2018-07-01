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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Журналисты показали место, где встретятся Путин и Трамп: фото

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Президенты Дональд Тармп и Владимир Путин скорее всего встретятся в усадьбе Кенигстед, неподалеку от Хельсинки.

Об этом пишет Helsingin Sanomat.

Усадьба расположена на берегу реки Вантаа. Она занимает 14 гектаров земли. С трех сторон особняк окружен лесом, что делает его труднодоступным для посторонних.

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По словам автора публикации, в усадьбе уже неоднократно проходили встречи высокопоставленных чиновников.

Ее используют министры, канцлер юстиции, бюро и генеральный секретарь парламента, руководители министерств, центральные правительственные учреждения, высший административный суд и Верховный суд.

Напомним, 16 июля состоится встреча лидера РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в столице Финляндии – Хельсинки.

Как известно, в российской тюрьме более 40 дней голодает украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который требует освобождения всех политзаключенных. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, Украина готова передать России 23 осужденных ее граждан в обмен на 23 своих граждан.

 

Теги: Фотоновости
Источник: 24 Канал
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