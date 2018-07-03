ЗМІ вивідали тактику Трампа на переговорах з Путіном: деталі

Президент США Дональд Трамп має намір провести розмову віч на віч з президентом Володимиром Путіном.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що перед переговорами у розширеному форматі, Трамп і Путін зустрінуться без по сторонніх. Окрім них на зустрічі будуть присутні лише перекладачі.

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Схожу тактикуТрамп застосовував і під час переговорів з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі.