Встреча Трампа и Путина: какие козыри подготовили президенты США и России?

На третьем году президентства Дональда Трампа состоится его первая официальная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Важные для всего мира переговоры пройдут в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.

О чем будут говорить Трамп и Путин, и каких последствий стоит ожидать после этой встречи, разбирались журналисты 24 канала.

О чем Трамп и Путин будут говорить официально?

Основной темой, которую Белый дом хочет обсудить: вопрос возможного вмешательства России в выборы в США. Это подтвердил советник Трампа Джон Болтон, который на днях побывал с визитом в Москве, где встретился с Путиным. По словам американского чиновника, Путин, (что не удивительно), заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США. Впрочем, в Кремле по-своему перекрутили тему кибератак. Как заявил директор представитель МИД России Илья Рогачев, Трамп и Путин могут обсудить проблему киберпреступности, но в контексте общей мировой угрозы терроризма.



Трампа интересует в первую очередь, вмешательство России в выборы президента США

Вторая тема – война в Сирии. Как сказал Рогачев, Путин готов обсудить с Трампом противодействие терроризму в Сирии. Позиция Трампа по Сирии неоднозначна. Совсем недавно президент США собирался ограничить там присутствие американских войск. Потом передумал – видимо, под давлением Пентагона и государственной машины, – и США нанесли авиаудары по позициям сирийского диктатора Башара Асада, которого поддерживает Путин. По словам Болтона, американский лидер попытается добиться компромисса по Сирии и вытеснения из региона союзника России – иранской армии. По мнению экспертов, Сирия – тема для достижения компромиссов в отношении других проблемных вопросов. В частности, КНДР и Украины. Эти темы Трамп и Путин также обсудят.

Что говорить об Украине?

Как считают эксперты, тема Украины не будет первой в повестке дня переговоров Трампа и Путина. По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, эта тема сложная, есть много противоречий и прямо противоположных позиций между США и Россией. Поэтому ожидать каких-то сдвигов, в частности, по Донбассу и миротворческому контингенту, не стоит.

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С другой стороны, многих взволновали неофициальные заявления Трампа про Крым, который якобы "российский, так как там все разговаривают на русском". Как отмечает политолог Сергей Постоловский, Трамп может начать восстанавливать отношения с Путиным за счет того, что косвенно даст определенную надежду, что об аннексии Крыма США забудут. Хотя, по его мнению, возможен и противоположный вариант. Трамп продолжит линию США о непризнании аннексии Крыма, и что все санкции будут сняты только тогда, когда Россия вернет Украине полуостров.

Если Трамп заявит, что США не признают аннексию Крыма, то тогда он должен пойти на определенные уступки по Донбассу. К примеру, предоставление ОРДЛО особого статуса или участие дружественных к РФ стран в миссии ООН – Беларуси, Казахстана, Армении. Могут быть достигнуты уступки США по Сирии. В частности, ослабление давления на режим Башара Асада. И тогда Россия получит карт-бланш в Сирии,

– считает Сергей Постоловский.



Трамп и Путин могут обсудить вопрос Крыма, но безуспешно?

Фесенко отмечает: есть слухи, что Трамп в своем специфическом бизнес-стиле может предложить Путину сделку: выплатить огромную компенсацию за Крым.

Сомнительно, что сценарий компенсации за Крым устроит Путина. Крым в трактовке России "их". И никто не собирается в Москве торговаться за полуостров или платить за него. Вопрос Крыма Россией не обсуждается. И об этом там заявили четко. Трамп может попробовать обсудить эту тему, а Путин может отказаться. Но и Вашингтон не воспримет такую идею. Главное – такую идею не воспримет значительная часть украинского общества, особенно крымские татары,

– подчеркивает Владимир Фесенко.

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Впрочем, есть определенные надежды на прогресс в вопросе обмена политзаключенными, в частности, освобождения кинорежиссера Олега Сенцова. Как считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, это задача-минимум на этой встрече.

"Если Трамп и Путин не договорятся относительно миротворцев, условий реинтеграции Донбасса, то тогда могут достичь согласия по обмену политическими заключенными. Это будет часть украинского вопроса. Но речь пойдет не об отдельных фамилиях, а по формуле "всех на всех". Не надо не забывать, что Кремль держит в заложниках более семидесяти украинцев", – отмечает Николай Давидюк.



Трамп может поднять вопрос украинских заложников

По словам Фесенко, Путин может сделать жест перед встречей с Трампом и освободить Олега Сенцова, который голодает в российской колонии более пятидесяти дней. Хотя, юрист-международник Геннадий Друзенко считает, что у Путина сейчас нет мотивов соглашаться на обмен политзаключенными.

У Украины нет в запасе нескольких российских генералов, которыми бы мы могли торговаться. Цивилизованные вещи с Путиным не срабатывают. А джокера у нас, к сожалению, нет. Потому что мы придерживаемся минских договоренностей. Надо прекратить эту мантру,

– отметил Геннадий Друзенко.

При этом эксперты предостерегают: все вопросы по Украине решаются без нас. Украина не принимает решения на мировой арене о своей субъектности и суверенитете. Однако Фесенко убежден, что любые договоренности относительно Украины без нашего участия обречены на провал. Их не будет воспринимать ни украинское руководство, ни украинское общество – как это было, в частности, с минскими соглашениями. Договоренности подписаны с участием украинского руководства, вроде бы был определенный компромисс. Хотя каждая сторона понимает их по-своему. Но значительная часть украинского общества и парламента их не воспринимает. Очевидно, что реализовать их, особенно политическую часть "Минска-2", практически невозможно.

Риски разговора Трампа и Путина тет-а-тет

Главный риск этой встречи, как единогласно утверждают эксперты, спонтанность Трампа и склонность к импровизациям. Это может сыграть, как в плюс, в частности, для Украины, так и в минус. По словам Владимира Фесенко, Трамп убежден, что если он победил Ким Чен Ына, то наивно допускает, что так получится и с Путиным.

Трамп хочет сразу получить оглушительный результат и думает, что обломает или чем-то заинтересует Путина. Президент США считает себя великим переговорщиком. У него после встречи с Ким Чен Ыном эйфория, что теперь и Путин уйдет из Крыма и с Донбасса. Но если Путин окажется крепким орешком, а так оно и есть, и не пойдет на уступки, это вызовет раздражение президента США и прямо противоположную реакцию,

– подчеркивает Фесенко.

Такой вариант, убежден эксперт, только все усложнит. В том числе, и для Украины.

Сергей Постоловский отмечает: для Украины плохо то, что Путину удалось нивелировать Нормандский формат и минские договоренности и навязать Трампу собственный порядок дня. Хотя Трамп очень непредсказуемый человек.

"От Путина уступок по Донбассу можно ожидать лишь в том случае, если ему будут гарантировать ослабление санкций. Или прерогативу по Донбассу или Украине в целом. Хотя Трамп может резко и негативно выступить на защиту Украины и этим усугубит отношения с Путиным",

– считает Сергей Постоловский.

Владимир Фесенко подчеркивает: даже, если Трамп предложит какие-то фантастические необычные варианты, то надо учитывать два обстоятельства. Будет ли это приемлемо для Путина? И как это воспримут в госмашине США?

"Трамп может о чем-то заявить на встрече с Путиным, но это надо потом оформить в виде соответствующих документов. Как мы видим, одно дело – неофициальные заявления Трампа по Крыму, и другое – официальная позиция США и консенсус демократов и республиканцев в Конгрессе по вопросу Украины. Просто так отойти Трампу от этой позиции будет очень сложно. Так же и по санкциям. Согласно соответствующему закону, президент США не может единоличным решением отменить санкции против России", – подчеркивает Фесенко.



Путин, как опытный спецслужбист, может завербовать Трампа?

Наибольшим риском такой встречи политолог считает попытку Путина, условно говоря, завербовать Трампа, сделать его более благосклонным к себе.

Путин будет действовать более гибко. Он профессиональный спецслужбист, умеет вербовать. Трамп для него вкусный объект для обработки, игры на его комплексах. Путин попытается добиться своего не кавалерийской атакой, а работать "в длинную". Главная задача для Путина – не решить все сразу на встрече, а зацепить Трампа на крючок и сформировать хорошие личные отношения. Таким образом постепенно затягивать президента США в свои сети и добиваться от него нужных решений на своих условиях. Это риск,

– подчеркнул Владимир Фесенко.