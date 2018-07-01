Советник Белого дома предположил, почему Трамп "отдал" Крым России

Слова Дональда Трампа о возможном признании аннексии Крыма Россией не являются позицией Соединенных Штатов.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, сообщает "Голос Америки".

"Я не знаю, сказал ли он это вообще. Я думаю, президент часто говорит "мы посмотрим", чтобы показать, что он готов вести переговоры с иностранными лидерами по широкому кругу вопросов и услышать их позиции", – добавил он.

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Болтон отметил, что президент Владимир Путин достаточно четко высказал свою позицию относительно Крыма.

Я ответил – нам придется согласиться, что мы имеем разные позиции относительно Украины,

– добавил советник Белого дома.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.