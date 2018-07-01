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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Радник Білого дому припустив, чому Трамп "віддав" Крим Росії

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Про це заявив радник дому з питань національної безпеки Джон Болтон, повідомляє "Голос Америки".

"Я не знаю, чи він взагалі це сказав. Я думаю, президент часто каже "ми подивимось", щоб показати, що він готовий вести переговори з іноземними лідерами з широкого кола питань та почути їх позиції", – додав він.

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Болтон відзначив, що президент Володимир Путін досить чітко висловив свою позицію щодо Криму.

Я відповів – нам доведеться погодитись, що ми маємо різні позиції щодо України,
– додав радник Білого дому.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.

Теги: Новини України Новини США Новини політики Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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