"Побачимо": Трамп не дав чіткої відповіді на питання про визнання окупації Криму

Президент США Дональд Трамп не дав чіткої відповіді на запитання, чи визнають США Крим російським.

Про це пише DW.

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Відповідаючи на запитання журналістів про імовірність визнання анексованого українського півострова частиною російської території, Трамп відповів "Ми маємо побачити".

Щодо можливого скасування санкцій щодо Росії Трамп відповів аналогічно.

"Ми побачимо, що буде робити Росія", – зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів про теми майбутньої розмови з президентом Росії Трамп сказав: "Я буду говорити з ним про все".

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.



