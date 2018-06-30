"Увидим": Трамп не дал четкого ответа на вопрос о признании оккупации Крыма

Президент США Дональд Трамп не дал четкого ответа на вопрос, признают ли США Крым российским.

Об этом пишет DW.

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Отвечая на вопрос журналистов о вероятности признания аннексированного украинского полуострова частью российской территории, Трамп ответил "Мы должны увидеть".

Относительно возможной отмены санкций в отношении России Трамп ответил аналогично.

"Мы увидим, что будет делать Россия", – отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов о теме предстоящего разговора с президентом России Трамп сказал: "Я буду говорить с ним обо всем".

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.





