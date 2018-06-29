В чем опасность встречи Трампа с Путиным, – экс-заместитель генсекретаря НАТО Вершбоу
Президент РФ Владимир Путин может принять встречу с президентом США Дональдом Трампом как знак прекращения международной изоляции и международное признание его возвращения к главному столу.
Об этом в эфире телеканала СВС заявил бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, сообщает "Укринформ".
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К сожалению, Путин вновь дал это ясно понять Джону Болтону, который готовил эту встречу, когда заявил, что все проблемы в отношениях отражают внутреннюю политику США. На самом деле, он лжет по этому поводу,
– сказал Вершбоу.
По его словам, Трамп также не должен во время встречи с Путиным идти на односторонние шаги, как это случилось во время саммита с Ким Чен Ыном. Тогда США согласились остановить совместные с Южной Кореей военные учения, не получив ничего взамен.
"Боже упаси его от этого на саммите НАТО, когда мы действительно нуждаемся в учениях, чтобы наши силы могли устоять и защитить от агрессивной России", – добавил дипломат.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки 16 июля.