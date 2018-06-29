Трампа не будут приглашать на финал ЧМ-2018 в России: у Путина дали объяснение

Президента США Дональда Трампа не будут специально приглашать на финал Чемпионата мира по футболу-2018, ведь Москва давно заявила, что рада видеть всех иностранных лидеров на матчах мундиаля.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РБК".

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У российской власти нет специальной задумки пригласить президента США Дональда Трампа на финальный матч чемпионата мира по футболу, что проходит в России,

– сказал представитель Путина.

По словам Пескова, для посещения матчей чемпионата специальных приглашений не нужно.

Он подчеркнул, что в Москве с самого начали подчеркнули, что будут рады видеть всех иностранных лидеров, которые хотят посетить ЧМ-2018.

К слову, 16 июля президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии – Хельсинки.

Что такое Чемпионат мира по футболу 2018 года?

Турнир пройдет в России. Стартовал он 14 июня и продлится до 15 июля 2018 года. Матчи принимают 11 городов страны-агрессора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.