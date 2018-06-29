Екс-заступник Генсека НАТО пояснив, в чому небезпека зустрічі Трампа з Путіним

Президент РФ Володимир Путін може сприйняти зустріч з президентом США Дональдом Трампом як знак припинення міжнародної ізоляції та міжнародне визнання його повернення до головного столу.

Про це в ефірі телеканала СВС заявив колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, повідомляє "Укрінформ".

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"Небезпека полягає у тому, що Путін може отримати бажане – міжнародне визнання його повернення до головного столу та припинення ізоляції, не змінивши ні на йоту поведінку", – зазначив Вершбоу.

Також він додав, що Путін досі не визнає своєї відповідальності за критичне погіршення відносин між РФ та Заходом.

На жаль, Путін знову дав це чітко зрозуміти Джону Болтону, який готував цю зустріч, коли заявив, що усі проблеми у відносинах відображають внутрішню політику США. Насправді, він бреше щодо цього,

– сказав Вершбоу.