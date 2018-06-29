Екс-заступник Генсека НАТО пояснив, в чому небезпека зустрічі Трампа з Путіним
Президент РФ Володимир Путін може сприйняти зустріч з президентом США Дональдом Трампом як знак припинення міжнародної ізоляції та міжнародне визнання його повернення до головного столу.
Про це в ефірі телеканала СВС заявив колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, повідомляє "Укрінформ".
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На жаль, Путін знову дав це чітко зрозуміти Джону Болтону, який готував цю зустріч, коли заявив, що усі проблеми у відносинах відображають внутрішню політику США. Насправді, він бреше щодо цього,
– сказав Вершбоу.
За його словами, Трамп також не повинен під час зустрічі із Путіним йти на односторонні кроки, як це трапилося під час саміту із Кім Чен Ином. Тоді США погодилися зупинити спільні із Південною Кореєю військові навчання, не отримавши нічого взамін.
"Боже борони його від цього на саміті НАТО, коли ми дійсно потребуємо навчань, аби наші сили могли встояти та захистити від агресивної Росії", – додав дипломат.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.