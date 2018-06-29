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Екс-заступник Генсека НАТО пояснив, в чому небезпека зустрічі Трампа з Путіним

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Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 16 липня
Зустріч Трампа і Путіна відбудеться 16 липня / Фото з відкритих джерел

Президент РФ Володимир Путін може сприйняти зустріч з президентом США Дональдом Трампом як знак припинення міжнародної ізоляції та міжнародне визнання його повернення до головного столу.

Про це в ефірі телеканала СВС заявив колишній заступник Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу, повідомляє "Укрінформ".

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"Небезпека полягає у тому, що Путін може отримати бажане – міжнародне визнання його повернення до головного столу та припинення ізоляції, не змінивши ні на йоту поведінку", – зазначив Вершбоу.
 
Також він додав, що Путін досі не визнає своєї відповідальності за критичне погіршення відносин між РФ та Заходом. 

На жаль, Путін знову дав це чітко зрозуміти Джону Болтону, який готував цю зустріч, коли заявив, що усі проблеми у відносинах відображають внутрішню політику США. Насправді, він бреше щодо цього,
– сказав Вершбоу.

За його словами, Трамп також не повинен під час зустрічі із Путіним йти на односторонні кроки, як це трапилося під час саміту із Кім Чен Ином. Тоді США погодилися зупинити спільні із Південною Кореєю військові навчання, не отримавши нічого взамін.

"Боже борони його від цього на саміті НАТО, коли ми дійсно потребуємо навчань, аби наші сили могли встояти та захистити від агресивної Росії", – додав дипломат.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Дональд Трамп Володимир Путін
Джерело: 24 канал
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