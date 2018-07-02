У Путина чуть ли не впервые заговорили о возможном обмене Сенцова

В Совете федерации РФ допускают, что украинский режиссер Олег Сенцов, который уже полтора месяца голодает в российском плену, может попасть в список на обмен.

Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

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По его словам, фамилия Сенцова может попасть в список на обмен осужденных в Украине российских и украинских политзаключенных.

Я думаю, Сенцов может попасть (в список по обмену, – 24). Тема его обмена не раз поднималась украинской стороной, его фамилия по-прежнему актуальна,

– цитируют его российские СМИ.

Ранее в понедельник вице-спикер Ирина Геращенко озвучила имена 23 россиян, которых готовы обменять на украинских пленников.

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Украинский обмудсмен Людмила Денисова, которую за две недели пребывания в России так и не пустили на встречу ни с одним украинским пленником Кремля заявила, что Олега Сенцова в российской колонии кормят "неизвестной смесью".

Незаконно осужденный в РФ к 20 годам колонии украинский режиссер Олег Сенцов 14 мая объявил голодовку. Он требует освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля на территории России и оккупированного Крыма.