У Путіна чи не вперше заговорили про можливий обмін Сенцова

У Раді федерації РФ допускають, що український режисер Олег Сенцов, який вже півтора місяці голодує у російському полоні, може потрапити у список на обмін.

Про це заявив заступник голови комітету Ради федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв.

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За його словами, прізвище Сенцова може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів.

Я думаю, Сенцов може потрапити (у список з обміну, — ред.). Тема його обміну не раз піднімалася українською стороною, його прізвище, як і раніше актуальне,

– цитують його російські ЗМІ.

Раніше у понеділок віце-спікер Ірина Геращенко озвучила імена 23 росіян, яких готові обміняти на українських бранців.

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Український обмудсмен Людмила Денісова, яку за понад два тижні перебування у Росії, так і не впустили на зустріч з жодним українським бранцем Кремля заявила, що Олега Сенцова у російській колонії годують "невідомою сумішшю".

Незаконно засуджений у РФ до 20 років колонії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. Він вимагає звільнення усіх українців-політв'язнів Кремля на території Росії та окупованого Криму.