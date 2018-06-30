Чому російська влада боїться звільняти Олега Сенцова

Український політв'язень Олег Сенцов голодує вже 48 день, натомість в Кремлі заявляють, що не помилують кримчанина, попри прохання Генсека Ради Європи. Речник Путіна Пєсков заявив, начебто, звернення чиновника не може бути підставою для звільнення українця.

Людмила Денісова і Тетяна Москалькова хотіли одночасно відвідати своїх бранців, але російська омбудсвумен відвідала Олега Сенцова без Денісової.

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Українська ж омбудсвумен провела біля воріт колонії весь день. Людмила Денісова заявила, що в Росії порушили домовленості між президентами країн про одночасні відвідини політв’язнів.

Ніхто і не думає виконувати якісь домовленості та ті гарантії, які були надані президентом Росії Володимиром Путіним, щоб я могла безперешкодно отримати доступ до всіх політв’язнів. Наразі ми досі не знаємо, що відбувається з Сенцовим,

– сказала Денісова.

Акторка Римма Зюбіна вважає, що Сенцов змінить Росію на краще. Вона записує всі свої думки на папері і відправляє ці листи Олегу до в’язниці.

У Росії має статися колись так званий вибух. Українець Сенцов з російським прізвищем, який в анексованому Криму не вітав росіян, а ходив з жовто-блакитним прапором, може стати поштовхом до того, що станеться в Росії. Я говорю про зміну влади, зміну філософії,

– відповіла Зюбіна.

Олег Сенцов листується з рідними. Всі його листи читає його син, який хворіє на аутизм. А його подруга – продюсер Анна Полейчук отримала від бранця кремля творче прохання – зробити п’єсу. У грудні планують зйомки фільму, а раніше, в листопаді, й театральну виставу.

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Адвокат Олега Сенцова запевнив, що у російській колонії політв'язня не готують до обміну. А звільнити Сенцова може лишити лише один політик у світі – президент Туреччини Ердоган.

Це підтвердив і колишній політв'язень Артем Чийгоз, якого випустили з колонії на прохання Ердогана. Він особисто просив президента Туреччини врятувати Олега. Чийгоз впевнений, що українці повинні продовжувати акції та тиски на Росію заради звільнення всіх політв’язнів.

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