14:14
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Чому російська влада боїться звільняти Олега Сенцова

286 Читать новость на русском

Український політв'язень Олег Сенцов голодує вже 48 день, натомість в Кремлі заявляють, що не помилують кримчанина, попри прохання Генсека Ради Європи. Речник Путіна Пєсков заявив, начебто, звернення чиновника не може бути підставою для звільнення українця.

Людмила Денісова і Тетяна Москалькова хотіли одночасно відвідати своїх бранців, але російська омбудсвумен відвідала Олега Сенцова без Денісової.

Читайте також: У Москві навпроти Кремля з'явилось прізвище Сенцова

Українська ж омбудсвумен провела біля воріт колонії весь день. Людмила Денісова заявила, що в Росії порушили домовленості між президентами країн про одночасні відвідини політв’язнів.

Ніхто і не думає виконувати якісь домовленості та ті гарантії, які були надані президентом Росії Володимиром Путіним, щоб я могла безперешкодно отримати доступ до всіх політв’язнів. Наразі ми досі не знаємо, що відбувається з Сенцовим,
– сказала Денісова.

Акторка Римма Зюбіна вважає, що Сенцов змінить Росію на краще. Вона записує всі свої думки на папері і відправляє ці листи Олегу до в’язниці.

У Росії має статися колись так званий вибух. Українець Сенцов з російським прізвищем, який в анексованому Криму не вітав росіян, а ходив з жовто-блакитним прапором, може стати поштовхом до того, що станеться в Росії. Я говорю про зміну влади, зміну філософії,
– відповіла Зюбіна.

Олег Сенцов листується з рідними. Всі його листи читає його син, який хворіє на аутизм. А його подруга – продюсер Анна Полейчук отримала від бранця кремля творче прохання – зробити п’єсу. У грудні планують зйомки фільму, а раніше, в листопаді, й театральну виставу.

Читайте також: Помилування Олега Сенцова: адвокат сповістив важливу інформацію

Адвокат Олега Сенцова запевнив, що у російській колонії політв'язня не готують до обміну. А звільнити Сенцова може лишити лише один політик у світі – президент Туреччини Ердоган.

Це підтвердив і колишній політв'язень Артем Чийгоз, якого випустили з колонії на прохання Ердогана. Він особисто просив президента Туреччини врятувати Олега. Чийгоз впевнений, що українці повинні продовжувати акції та тиски на Росію заради звільнення всіх політв’язнів.

Більше про ситуацію з Олегом Сенцовим – дивіться у повному випуску "Крим.Реалії".

Теги: Новини України Новини Росії Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 39
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 212
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 1725
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сьогодні, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 1308
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 09:03 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
3269
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук