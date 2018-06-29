Помилування Олега Сенцова: адвокат сповістив важливу інформацію

Сьогодні у Кремлі є щонайменше два прохання про помилування незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, одне із яких надійшло з Європи.

Про це розповів адвокат українського політв’язня Дмитро Дінзе, передає "Громадське".

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"Щонайменше два прохання про помилування надійшло, я не буду озвучувати від кого, як і чому. Мені цю інформацію довели (на анонімних умовах, – 24 канал). Я вважаю, що повинні будуть озвучити ті люди, які це зробили", – зауважив правозахисник.

За його словами, офіційно одне із прохань про помилування надійшло з Європи.

"І є тут одне місцеве прохання про помилування. Нехай люди самі озвучують, я не можу цього озвучити", – додав адвокат.

Як пояснив Дмитро Дінзе, юридично про помилування не обов'язково повинна просити сім'я. Водночас він підкреслив, що це може бути певна людина, якій не є байдужою доля Сенцова.

"Це можуть бути відповідно й люди з-за кордону та посадові особи. Обмежень щодо клопотання про помилування немає", — зазначив юрист.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав. Раніше 38 країн-учасниць ООН закликали генсека Антоніу Гутерріша до того, щоб на зустрічі з Путіним він підняв питання українських політв'язнів.



​Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд надіслав листа Путіну з проханням помилувати українського кінорежисера Олега Сенцова. Прес-секретаря Путіна Дмитро Пєсков заявив, що український бранець Кремля не може бути помилуваний на підставі офіційного прохання, яке надіслав генеральний секретар Ради Європи до президента Росії Володимира Путіна.

За що в Росії засудили Олега Сенцова?Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.