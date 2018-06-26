У Кремлі зробили важливу заяву про помилування Сенцова

Український бранець Кремля Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі офіційного прохання, яке надіслав генеральний секретар Ради Європи до президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації,

– сказав Пєсков.

Прес-секретар вважає, що лист генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда направили Росії "по дипломатичних каналах".

"Поки що я не бачив цього листа, тому нічого не можу сказати", – зазначив Пєсков.

Пєсков зазначив, що процедура помилування "чітко прописана в законодавстві Росії" та додав, що у справі Олега Сенцова жодних зрушень немає.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.