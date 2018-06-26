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У Кремлі зробили важливу заяву про помилування Сенцова

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Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков / ukranews.com

Український бранець Кремля Олег Сенцов не може бути помилуваний на підставі офіційного прохання, яке надіслав генеральний секретар Ради Європи до президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може стати підставою для якихось дій, тому що ви знаєте, яка процедура помилування в Російській Федерації,
– сказав Пєсков.

Прес-секретар вважає, що лист генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда направили Росії "по дипломатичних каналах".

"Поки що я не бачив цього листа, тому нічого не можу сказати", – зазначив Пєсков.

Пєсков зазначив, що процедура помилування "чітко прописана в законодавстві Росії" та додав, що у справі Олега Сенцова жодних зрушень немає.

Нагадаємо, раніше у Кремлі неодноразово підкреслювали, що складність у питанні про обмін Олега Сенцова, полягає в тому, що його засудили за тяжкою статтею та він є громадянином Росії, хоча режисер громадянств інших країн не приймав.

За що в Росії засудили Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. З 16 травня 2018 року Сенцов голодує з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

Теги: Українці в полоні РФ Новини політики Новини України Новини Росії Олег Сенцов Обмін полоненими ПАРЄ
Джерело: 24 Канал
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