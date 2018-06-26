В Кремле сделали важное заявление о помиловании Сенцова

Украинский пленник Кремля Олег Сенцов не может быть помилован на основании официальной просьбы, которое направил генеральный секретарь Совета Европы к президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

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Вы знаете, что такая просьба с точки зрения российского законодательства не может служить основанием для каких-то действий, потому что вы знаете, какова процедура помилования в Российской Федерации,

– сказал Песков.

Пресс-секретарь считает, что письмо генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда направили России "по дипломатическим каналам".

"Пока что я не видел этого письма, поэтому ничего не могу сказать", – отметил Песков.

Песков отметил, что процедура помилования "четко прописана в законодательстве России" и добавил, что в деле Олега Сенцова никаких сдвигов нет.

Напомним, ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что сложность в вопросе об обмене Олега Сенцова, заключается в том, что его осудили по тяжкой статье и он является гражданином России, хотя режиссер гражданств других стран не принимал.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Украинского режиссера задержали на территории оккупированного Крыма 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Крыму во время незаконной аннексии полуострова РФ. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года российский суд приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года Сенцов голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.