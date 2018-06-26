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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Мы можем зайти синхронно": Денисова прокомментировала встречу Москальковой с Одинцовым

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Украинская омбудсвумен Людмила Денисова рассказала, что она сейчас ожидает решения Московского городского суда. В случае допуска Денисовой к незаконно заключенным украинцам в РФ, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова также сможет попасть к заявленным гражданам, которые удерживаются в Украине.

Об этом украинская омбудсвумен Людмила Денисова рассказала в прямом эфире 24 канала.

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"Татьяна Москалькова она не принимает такого решения. Я обращаюсь к ней, а она к кому-то еще. И я думаю, что буду сокращать этот "пропускной режим". Вчера обратилась и к ФСБ, и к Федеральной службе исполнения наказаний для того, чтобы они просто дали мне разрешение в соответствии с нотой, которая была направлена МИД Украины к МИД Российской Федерации на исполнение договоренностей, которые состоялись между президентами Украины Петром Порошенко и президентом РФ", – сказала Людмила Денисова.

По ее словам, сегодня, 26 июня, она снова пыталась получить такое разрешение в Московском городском суде, встречалась с заместителем, который сейчас исполняет обязанности председателя этого суда. Он сказал, что решение могут принять после третьего часа, когда будет заседание президии. Также она добавила, что Татьяна Москалькова сможет получить разрешение на посещение Одинцова после того, как украинская сторона встретится с пленниками Кремля.

Мы можем зайти синхронно. Я, например, к Роману Сущенко, а она к тому, кого предложила для посещения – Одинцова,
– отметила Людмила Денисова.

Теги: Новости Украины Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Новости политики Роман Сущенко
Источник: 24 канал
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