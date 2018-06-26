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"Ми можемо зайти синхронно": Денісова прокоментувала зустріч Москалькової з Одинцовим

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Українська омбудсвумен Людмила Денісова розповіла, що вона зараз очікує рішення Московського міського суду. У разі допуску Денісової до незаконно ув'язнених українців в РФ, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова також зможе потрапити до заявлених громадян, які утримуються в Україні.

Про це українська омбудсвумен Людмила Денісова розповіла в прямому ефірі 24 каналу.

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"Тетяна Москалькова вона не приймає такого рішення. Я звертаюся до неї, а вона до когось ще. І я думаю, що буду скорочувати цей "пропускний режим". Вчора звернулася і до ФСБ, і до Федеральної служби відбування покарань для того, щоб вони просто надали мені дозвіл згідно з нотою, яка була направлена МЗС України до МЗС Російської Федерації на виконання домовленості, які відбулися між президентами України Петром Порошенком та президентом РФ", – сказала Людмила Денісова.

За її словами, сьогодні, 26 червня, вона знову намагалася отримати такий дозвіл в Московському міському суді, зустрічалася з заступником, який зараз виконує обов’язки голови цього суду. Він сказав, що рішення можуть ухвалити після третьої години, коли буде засідання Президії. Також вона додала, що Тетяна Москалькова зможе отримати дозвіл на відвідини Одинцова після того, як українська сторона зустрінеться з бранцями Кремля.

Ми можемо зайти синхронно. Я, наприклад, до Романа Сущенка, а вона до того, кого запропонувала для відвідування – Одинцова,
 – зазначила Людмила Денісова. 

Теги: Україна – Росія Українці в полоні РФ Новини політики Новини України Олег Сенцов Роман Сущенко
Джерело: 24 канал
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