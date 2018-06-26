Омбудсвумен Денісова заявила, що Москалькова, ймовірно, вже приїхала до Києва

Омбудсвумен Денісова заявила, що Москалькова, ймовірно, вже приїхала до Києва67 Читать новость на русском
Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповіла, що наразі перебуває в Москві та очікує на виконання посадовими особами домовленостей, укладених між Порошенком та Путіним. У разі допуску Денісової до незаконно ув'язнених українців в РФ, уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова також зможе потрапити до заявлених громадян, які утримуються в Україні.
За словами Денісової, з Москальковою вона не зв'язувалась, проте знає, що вона повинна була приїхати до Києва, тому що потяг "Москва – Київ" вже прийшов.
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Також вона зазначила, що один з тих, кого хоче побачити Москалькова – це дезертир Одинцов.
Ми наполягаємо на тому, щоб все було синхронно та взаємно. Як тільки я потрапляю, тоді і вона потрапляє до заявлених громадян, які утримуються на території України. Я сьогодні знову буду їхати до Московського суду, який вчора не надав жодних пояснень, повідомлень про те, як вони розглянули нашу консульську ноту,
– зазначила Денісова.
За її словами, 25 червня був кінцевий термін розгляду ноти.
"Тому вчора була направлена чергова нота і до МЗС РФ, і звернення до Єгорової – голови міського суду Москви про те, що вона не виконала міжнародну угоду, згідно з якою повинні надати мені відповідь і допустити до Романа Сущенка. Тому я сьогодні (26 червня – 24 канал) їхатиму туди, і побачимо. Якщо вони нададуть таку згоду, якщо допустять мене до Романа Сущенка, то є всі можливості Москальковій потрапити і до утримуваних, які перебувають і на території України", – додала українська омбудсвумен.
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