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09:48, 23 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Омбудсвумен Денисова заявила, что Москалькова, вероятно, уже приехала в Киев

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Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, что сейчас находится в Москве и ожидает исполнения должностными лицами договоренностей, заключенных между Порошенко и Путиным. В случае допуска Денисовой к незаконно заключенным украинцам в РФ, уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова также сможет попасть к заявленным гражданам, которые удерживаются в Украине.

По словам Денисовой, с Москальковой она не связывалась, однако знает, что та должна была приехать в Киев, потому что поезд "Москва – Киев" уже пришел.

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Также она отметила, что один из тех, кого хочет увидеть Москалькова, – это дезертир Одинцов.

Мы настаиваем на том, чтобы все было синхронно и взаимно. Как только я попадаю, тогда и она попадает к заявленным гражданам, которые содержатся на территории Украины. Я сегодня опять буду ехать в Московский суд, который вчера не дал никаких объяснений, сообщений о том, как они рассмотрели нашу консульскую ноту,
– отметила Денисова.

По ее словам, 25 июня был конечный срок рассмотрения ноты.

"Поэтому вчера была направлена очередная нота и в МИД РФ, и обращение к Егоровой – главе городского суда Москвы о том, что она не выполнила международное соглашение, согласно которому должны предоставить мне ответ и допустить к Роману Сущенко. Поэтому я сегодня (26 июня – 24 канал) поеду туда, и увидим. Если они дадут такое согласие, если допустят меня к Роману Сущенко, то есть все возможности Москальковой попасть и к узникам, которые находятся на территории Украины", – добавила украинская омбудсвумен.

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Кирил Вышинский Роман Сущенко Олег Сенцов
Источник: 24 канал
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