В Кремле рассказали о проблемах с обменом Сенцова

Сложности в вопросе об обмене заключенного в российской тюрьме украинского режиссера Олега Сенцова заключаются в том, что он осужден за тяжкой статье.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

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Пресс-секретарь отметил, что Сенцов осужден за тяжкой статье.

"И главное – кто он де-юре, даже если себя русским не признает", – сказал Песков.

Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

Напомним, 16 мая политзаключенный России Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, выдвинув условие об освобождении всех 64-х заключенных украинский. После пятнадцатого дня голодания украинец согласился на поддерживающую терапию. 21 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и призвал президента РФ освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.