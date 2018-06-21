Порошенко снова поговорил с Путиным: известна тема разговора

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава Украинского государства призвал президента РФ освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента Украины.

Порошенко также отметил важность допуска уполномоченнй Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой к незаконно осужденному в России Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

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"Петр Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией безопасной части минских договоренностей. Была также отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения "минска", – добавили в пресс-службе президента Украины.

Напомним, впервые об освобождении украинских политзаключенных Порошенко поговорил по телефону с Путиным 9 июня. Тогда президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан. Однако договоренность не была реализована, поскольку Денисову не допустили ни к одному украинскому политзаключенному.