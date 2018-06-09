У Порошенко был телефонный разговор с Путиным: известно, о чем говорили
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Как информирует пресс-служба Президента Украины говорили об освобождении из российского плена украинских политзаключенных, которых удерживают как на территории России, так и в оккупированном Крыму.
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Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья,
– говорится в сообщении.
Путин с Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан.
В то же время пресс-служба Путина в идентичном сообщении отметила, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
У Путина вспомнили, что говорили о минских соглашениях, предстоящей встрече глав МИД в Берлине и обмене пленными.
В разговоре с Порошенко Путин якобы делал акцент на "необходимости немедленного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине".
11 июня в Берлине запланирована встреча министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии. А 14 июня в России должен начаться Чемпионат мира по футболу 2018.