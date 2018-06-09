У Порошенко был телефонный разговор с Путиным: известно, о чем говорили

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как информирует пресс-служба Президента Украины говорили об освобождении из российского плена украинских политзаключенных, которых удерживают как на территории России, так и в оккупированном Крыму.

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Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул важность скорейшего освобождения украинских политзаключенных, удерживаемых в России и на оккупированных территориях. Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья,

– говорится в сообщении.

Путин с Порошенко договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека двух стран посетят заключенных граждан.

Президент України закликав якнайшвидше звільнити українських політв'язнівhttps://t.co/xdPffBrKAG — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 червня 2018 р.

В то же время пресс-служба Путина в идентичном сообщении отметила, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

У Путина вспомнили, что говорили о минских соглашениях, предстоящей встрече глав МИД в Берлине и обмене пленными.

В разговоре с Порошенко Путин якобы делал акцент на "необходимости немедленного освобождения российских журналистов, арестованных в Украине".

11 июня в Берлине запланирована встреча министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии. А 14 июня в России должен начаться Чемпионат мира по футболу 2018.