Порошенко мав телефонну розмову з Путіним: відомо, про що говорили
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як інформує прес-служба Президента України, говорили про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території Росії, так і в окупованому Криму.
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Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я,
– йдеться у повідомленні.
Путін з Порошенком домовились, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.
Водночас прес-служба Путіна в ідентичному повідомленні наголосила, що телефонна розмова відбулась з ініціативи української сторони.
У Путіна згадали, що говорили про мінські угоди, майбутню зустріч глав МЗС у Берліні та обмін полоненими.
У розмові з Порошенком Путін нібито наголошував на "необхідності негайного звільнення російських журналістів заарештованих в Україні".
11 червня у Берліні запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. А 14 червня у Росії має розпочатись Чемпіонат світу з футболу 2018.