16:46
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Порошенко мав телефонну розмову з Путіним: відомо, про що говорили

3816 Читать новость на русском
Порошенко провів телефонну розмову з Путіним
Порошенко провів телефонну розмову з Путіним / Прес-служба Петра Порошенка

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує прес-служба Президента України, говорили про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території Росії, так і в окупованому Криму.

Читайте також: Порошенко назвав головну тему зустрічі "нормандської четвірки"

Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я,
– йдеться у повідомленні.

Путін з Порошенком домовились, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Водночас прес-служба Путіна в ідентичному повідомленні наголосила, що телефонна розмова відбулась з ініціативи української сторони.

У Путіна згадали, що говорили про мінські угоди, майбутню зустріч глав МЗС у Берліні та обмін полоненими.

У розмові з Порошенком Путін нібито наголошував на "необхідності негайного звільнення російських журналістів заарештованих в Україні".

11 червня у Берліні запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. А 14 червня у Росії має розпочатись Чемпіонат світу з футболу 2018.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ Обмін полоненими Петро Порошенко Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сьогодні, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 645
Как сменить работу тому, кто засиделся
сьогодні, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 621
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сьогодні, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 8183
Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
сьогодні, 08:01 Ставлення українців до США та Росії кардинально змінилося за 5 років: інфографіка
2954
Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
8 червня, 23:01 Як Антикорупційний суд може бути паралізований звичайними судами
Роман Маселко 469
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук