Порошенко мав телефонну розмову з Путіним: відомо, про що говорили

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як інформує прес-служба Президента України, говорили про звільнення з російського полону українських політв’язнів, яких утримують як на території Росії, так і в окупованому Криму.

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Президент України Петро Порошенко наголосив на важливості якнайшвидшого звільнення українських політв’язнів, утримуваних в Росії та на окупованих територіях. Глава Української держави звернув увагу на голодування українців та висловив занепокоєння погіршенням їхнього стану здоров’я,

– йдеться у повідомленні.

Путін з Порошенком домовились, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

Президент України закликав якнайшвидше звільнити українських політв'язнівhttps://t.co/xdPffBrKAG — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 9 червня 2018 р.

Водночас прес-служба Путіна в ідентичному повідомленні наголосила, що телефонна розмова відбулась з ініціативи української сторони.

У Путіна згадали, що говорили про мінські угоди, майбутню зустріч глав МЗС у Берліні та обмін полоненими.

У розмові з Порошенком Путін нібито наголошував на "необхідності негайного звільнення російських журналістів заарештованих в Україні".

11 червня у Берліні запланована зустріч міністрів закордонних справ України, Росії, Франції та Німеччини. А 14 червня у Росії має розпочатись Чемпіонат світу з футболу 2018.