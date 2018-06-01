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У Берліні пройде зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС: відома дата і теми

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Зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС
Зустріч нормандської четвірки на рівні глав МЗС / Фото з вільних мереж

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас 1 червня анонсував проведення у Берліні зустрічі нормандської четвірки (Україна, Франція, Німеччина, Росія) на рівні глав МЗС. Датою проведення зустрічі стане 12 червня.

Про це Маас заявив у Маріуполі на спільній прес-конференції з главою МЗС України Павлом Клімкіним, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вчора і протягом останніх тижнів у мене проходили дискусії з главами МЗС Франції, Росії та України. І мені дуже подобається, що нам все-таки вдалося домовитися про засідання у нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ, яке, між тим, відбудеться 12 червня в Берліні", – сказав німецький міністр.

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У свою чергу, Клімкін розповів, що на засіданні будуть підняті питання, зокрема, про звільнення українських в'язнів, які перебувають як в РФ, так і на окупованій території Донбасу, а також можливий формат миротворчої місії ООН на Донбасі.

Це повинна бути справжня місія, а не фейк, як це типово для Росії. Те, що ми бачимо зараз – це прагнення Росії легітимізувати свій протекторат на Донбасі, а також дестабілізувати нас – демократичну Україну,
– сказав глава МЗС України.

Він також зазначив, що реальна миротворча місія повинна зробити свій внесок у встановлення безпеки на Донбасі, після чого перебрати на себе контроль над окупованими територіями, а потім почати підготовку до демократичних виборів на цій території.

Нагадаємо, 1 червня Маас разом із Клімкіним прибули на Донбас, де глава МЗС України показав своєму колезі наслідки російської військової агресії та закликав світову спільноту до продовження тиску на Росію, щоб вона припинила війну на Донбасі.

Теги: Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Миротворчий контингент Павло Клімкін МЗС України Новини Франції Новини Росії Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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