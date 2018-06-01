Порошенко провів зустріч з очільником МЗС Німеччини: деталі перемовин

31 травня президент Петро Порошенко провів робочу зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, який здійснив свій перший візит до України.

Відповідне повідомлення оприлюднила прес-служба українського гаранта.

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Зазначається, що сторони детально обговорили розвиток ситуації на Донбасі та скоординовано подальші кроки для активізації мирного процесу. Зокрема, Петро Порошенко привітав рішення Гайко Мааса відвідати контактну лінію для того, щоб особисто ознайомитися з ситуацією, яка склалася внаслідок російської агресії.

Сторони наголосили на важливості якнайскорішого розгортання багатонаціональної операції з підтримання миру під егідою ООН, що створить сприятливу атмосферу для реалізації мінських домовленостей. Було підтримано ідею розглянути це питання в рамках наступного засідання міністрів закордонних справ країн Нормандського формату. Особливу увагу було приділено питанню звільнення українських політв’язнів та заручників, включно зі станом їхнього здоров’я, зокрема, Олега Сенцова, Володимира Балуха,

– додають у прес-службі президента України.

Зауважимо, що під час зустрічі український лідер також наголосив, що Росія досі залишається джерелом дестабілізації ситуації в Україні, про що свідчить спроба замаху на опозиційного російського журналіста Аркадія Бабченка. Як підкреслив він, завдяки вдалій спецоперації вдалося ідентифікувати організаторів злочину.

Крім того, очільник держави наголосив, що нещодавній звіт, який вкотре доводить причетність Росії до збиття малайзійського "Боїнга 777" у небі над Донбасом, підтверджує не лише необхідність притягнення Москви до міжнародно-правової відповідальності, зокрема через подальше посилення санкцій, але й вироблення надійних гарантій недопущення подібних злочинів з боку Росії.

"Петро Порошенко відзначив, що реалізація "Північного потоку-2" створює додаткові ризики для безпеки поставок газу в Європу та дає додаткову політичну перевагу для Росії, а також формує у агресора уявлення про його повну безкарність", – констатують представники президентської канцелярії.

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До слова, сторони обговорили і питання підготовки до 20-го Саміту Україна – ЄС, який відбудеться у Брюсселі 9 липня.

Нагадаємо, нещодавно Петро Порошенко повідомляв, що за підсумками 2017 року, об’єм двосторонньої торгівлі між Україною та Німеччиною збільшився на 23%.