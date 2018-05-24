Як Росія пов'язана з трагедією Boeing 777 на Донбасі: повний текст звіту слідчих

24 травня Міжнародна слідча група (Joint Investigation Team – JIT) на спеціальній прес-конференції в голландському Бюнніке підбила підсумки свого розслідування катастрофи Boeing 777 рейсу MH-17 в липні 2014 року. Тоді жертвами інциденту стали 298 осіб.

Переклад тексту звіту, який опублікувала прокуратура Нідердандів, оприлюднив ресурс ТСН.

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У зв'язку з тим, що ці результати призводять до виникнення нових питань, представники групи JIT оприлюднили заклик до обізнаних осіб і свідків, яким є відомою додаткова інформація про події, що відбулися у момент запуску ракети, а також до та після аварії авіалайнера рейсу МН17.

Бригада 53

Група JIT є переконаною в тому, що самохідна вогнева установка, зенітний ракетний комплекс системи "Бук" (далі — ЗРК "Бук"), що використовувався для запуску ракети, яка збила авіалайнер рейсу MH17, належав до 53-ї Зенітної ракетної бригади (далі — 53-тя бригада), підрозділу збройних сил Російської Федерації, дислокованій у Курську. Група JIT дійшла цього висновку після проведення широкомасштабного порівняльного аналізу. Під час сьогоднішньої прес-конференції було продемонстровано комп'ютерну анімацію, яка ілюструє цей порівняльний аналіз. У розпорядженні слідства є низка фото та відеокадрів, на яких зафіксовано ЗРК "Бук", який збив авіалайнер рейсу MH17. Під час аналізу цих зображень було виявлено низку характерних ознак. Поєднання цих ознак – настільки унікальне, що їх можна розглядати як "відбиток пальців". Цей "відбиток пальців" було зіставлено з колосальною кількістю зображень самохідних ЗРК "Бук", як російського, так і українського походження. Єдиний ЗРК "Бук", на якому було виявлено таке ж поєднання характерних ознак — це самохідний ЗРК "Бук", який було багаторазово зображено на фото та відеокадрах під час свого проходження у складі колони 53-ї бригади 23-25 червня 2014 року.

Тому група JIT виходить з того, що серед членів 53-ї бригади та у їхньому оточенні є особи, яким відомі обставини операції, в рамках якої використовувався цей ЗРК "Бук", та які володіють інформацією про причетних до неї осіб. У зв'язку з цим група JIT закликає обізнаних осіб і свідків поділитися цією інформацією зі слідчою групою. Також для кримінального розслідування має велику важливість інформація про інструкції, отримані екіпажем ЗРК "Бук".

Вілберт Пауліссен, голова Нідерландської Національної служби кримінальних розслідувань:

Хто входив до складу екіпажу? Яке перед ним було поставлено завдання? Хто ніс відповідальність за застосування цього ЗРК "Бук" під час операції 17 липня 2017 року? Ми переконані в тому, що цією інформацією володіють багато. Це може бути особовий склад 53-ї бригади, а також їхні родичі, друзі або знайомі. І навіть люди, абсолютно не пов'язані з 53-ю бригадою. Не тримайте цю інформацію в собі, зв'яжіться з JIT. До наших слідчих можна звертатися різними мовами, у тому числі, російською та українською.

Усі види отриманої нами інформації, а також дані тих, хто її надав, будуть зберігатися нами в найсуворішій таємниці. Додаткова інформація та контактні дані наведено на сторінці:

www.jitmh17.com.

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Сопло та корпус

У вересні 2016 року Об'єднана група JIT вже оголошувала, що авіалайнер рейсу MH17 збили ракетою системи "Бук" із серії 9M38. На Сході України знайдено дві частини такої ракети, а саме, сопло (venturi) і корпус (casing), які продемонстровано на сьогоднішній зустрічі. Сопло ракети (venturi) – це місце для викиду продуктів згоряння, а корпус – оболонка ракетного двигуна (casing).

На корпусі двигуна нанесено номер 9 д 1318869032. Під час слідчих дій, проведених групою JIT до цього моменту, було встановлено таке значення цього номера. 9д 131 належить до типу номера ракетного двигуна типу 9M38 та/або 9M38M1. Цифра 8 – це кодове позначення виробника, а саме: Долгопрудненського науково-виробничого підприємства, розташованого в Москві. Число 86 вказує на рік виробництва, а саме 1986 рік. Число 9032 є унікальним ідентифікаційним номером цього конкретного ракетного двигуна.

Група JIT встановила, що в цьому випадку йдеться про ракету системи "Бук" серії 9M38. Наразі ще неможливо з цілковитою упевненістю стверджувати, що обидві ці частини є частинами ракети, випущеної самохідним ЗРК "Бук", що належить 53-й бригаді.

Дженіфер Хьорст (Jennifer Hurst), начальник Федеральної поліції Австралії, пояснила зображення комп'ютерної анімації та пояснила, що група JIT переконливо просить громадськість допомогти їй відповісти на три конкретних запитання щодо обох знайдених на місці катастрофи частин ракети.

1. Ви дізнаєтеся почерк, яким нанесено номер на соплі?

2. Ви маєте інформацію про ці номери на соплі і корпусі? Чи ви знаєте когось, кому відомо значення цих номерів?

3. Чи знаєте ви про когось, кому відомо, якому підрозділу була поставлена ця ракета?

Дженіфер Хьорст: "Якщо у вас є відповіді на одне або більше з цих запитань, переконливо просимо вас зв'язатися з групою JIT".

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Просування

Це кримінальне розслідування, будучи великомасштабним і складним, неухильно просувається. При цьому першочергове значення мають незалежність, ретельність і професіоналізм. Фред Вестербейке, головний прокурор Національної прокуратури Нідерландів, під час зустрічі підкреслив, що "хоча обставини та складність цього розслідування роблять його нелегким завданням, за минулий період було досягнуто значний прогрес". У числі іншого, це стосується встановлення особи причетних.

Фред Вестербейке:

28 вересня 2016 року ми повідомляли про групу у складі близько 100 осіб, які тим чи іншим чином можуть бути пов'язаними зі збиттям авіалайнеру рейсу МН17. У цій галузі зроблено великі кроки. Так, все більше прояснюється роль значного числа цих осіб. Але якщо ми відкриємо особам, які несуть відповідальність за цю катастрофу, та іншим причетним, скільки нам насправді відомо, це зможе завдати шкоди розслідуванню і, зрештою, правосуддю. Тому ви зрозумієте, якщо я скажу, що зала суду є єдиним підхожим місцем, в якому прокуратура повинна висловлюватися про обвинувачення та докази, зібрані проти конкретних осіб і, у підсумку, суд повинен винести свій вердикт".

Сьогодні на цій зустрічі Об'єднана слідча група JIT представила свій висновок про те, що самохідна вогнева установка ЗРК "Бук", яка збила авіалайнер рейсу МН17, належала 53-й Зенітній ракетній бригаді Збройних сил Російської Федерації. Констатація цього факту призводить до виникнення запитань, як, наприклад, питання про ступінь особистої причетності цієї бригади до атаки на авіалайнер рейсу MH-17 17 липня 2014 року. Це важливе питання, яке ще є предметом розслідування групи JIT.

Компетентні органи Російської Федерації ще не повідомили групі JIT про те, що 53-тя бригада була задіяною на Сході України, і що вона збила авіалайнер рейсу МН17. 15 жовтня 2014 року група JIT зверталася до компетентних органів Російської Федерації з проханням надати їй (згідно з положеннями резолюції 2166 Ради Безпеки ООН) повну інформацію, яка може сприяти встановленню істини.

У зв'язку з тим, що JIT більше не бажає звертатися винятково до російської влади за допомогою у збиранні інформації з цього питання, слідча група — через ЗМІ — звертається також і до громадськості з проханням допомогти знайти відповіді на запитання, що стосуються контролю над самохідним ЗРК "Бук" і його застосування, а також ракети, яку було запущено з цієї установки.

Нагадаємо, 24 травня у Гаазі відбулась прес-конференція, під час якої представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи літака "Боїнг-777" у небі над Донбасом.

Що таке катастрофа MH17? 17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.