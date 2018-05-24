Боїнг-777 був збитий з "Бука", завезеного з Росії – висновки міжнародної слідчої групи

Представники об'єднаної слідчої групи з розслідування аварії літака МН17 оприлюднили проміжні результати розслідування катастрофи літака "Боїнг-777" у небі над Донбасом.

Ці результати були оприлюднені представниками об’єднаної слідчої групи, яка відбувається 24 травня у Гаазі.

Читайте також: Родичі жертв MH17 звернулися до росіян: У нас виникає спокуса відповісти ненавистю

Дані слідчих підтверджують, що літак рейсу МН17 був збитий з установки "Бук", яка у липні 2014-го потрапила на непідконтрольну територію Донбасу з Росії.

Наші дослідження підтверджують той факт, що літак був збитий з "Бука", який потрапив з Російської Федерації на непідконтрольну територію,

– зазначив представник поліції Нідерландів Вілберт Паулсен.

Він пояснив, що були проаналізовані знімки, які фіксували пересування цього "Бука".

"Ми проаналізували всі доступні нам картинки і зображення, і нам вдалося зняти відбитки пальців зі снарядів, з яких був збитий літак. І ми розуміємо, що ці снаряди збігаються з тими, які належать військовим бригадам Російської Федерації", – зазначив представник слідчої групи, додавши, що над розслідуванням обставин катастрофи МН17 працює, щонайменше, кілька сотень людей.

Що таке катастрофа MH17?

17 липня 2014 року у небі над Донбасом був збитий пасажирський літак "Боїнг-777", який здійснював рейс з Амстердама до Куала-Лумпура. В катастрофі загинули усі 298 людей, що перебували на борту. У вересні 2016 року представники міжнародної слідчої групи заявили, що літак був збитий ракетою з комплексу "Бук", який на тимчасово непідконтрольну територію Донбасі завезли з Росії.